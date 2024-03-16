مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5.. أحمد مكي ينتصر على لعنة «الشمامة»

شهدت الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8، العديد من الأحداث الكوميدية التي جذبت إليها جمهور ومحبي أحمد مكي، إذ كانت مليئة بالمواقف ومحاولات الكبير لعودته إلى حياته الطبيعية والتخلص من لعنة الشمامة.

تخلص الكبير أوي من لعنة الشمامة

واستطاع الكبير أوي خلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يُعرض يوميًا عقب الإفطار مباشرة، التخلص من لعنة الشمامة بمساعدة نفادي، من خلال زواج الأخير من أمينة خليل بعد محاولات عديدة فاشلة، لتعود أنف الكبير إلى طبيعتها.

«الشمامة» تعفو عن الكبير ومساعدها

وذهب الكبير أوي ليشكر شاكر ويؤدي دوره الفنان محمد ثروت مساعد الشمامة، ليجده يبكي حزنا على فراقه، وتظهر الشمامة التي تجسد دورها الفنانة صفاء الطوخي وتأخد وعدًا من الكبير بأن يساعد من يحتاج إلى المساعدة ويستحم يوم شم النسيم، كما عفت عن شاكر مساعدها ليعود هو الآخر إلى حياته الطبيعية.

يذكر أنّ مسلسل الكبير أوي 8، يشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا أبرزهم أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، مصطفى غريب، هشام إسماعيل ومحمد سلام، بيومي فؤاد.