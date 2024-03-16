مع حلول سادس أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024، إذ يبدأ معه صوم يوم جديد لذا يرغب البعض في معرفة موعد الفجر استعدادًا للإمساك عن الطعام.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم، الذي يكون خلال الساعة 4:41 صباحًا ويختتم الصوم في 6:09 مساء برفع أذان المغرب وانطلاق مدفع الإفطار.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024

وبذلك يكون أذان الفجر اليوم السبت 16-3-2024، قد شهد نقصان دقيقة عن اليوم السابق ما يعني زيادة في دقائق الصوم خلال سادس الأيام.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 16-3-2024 في الإسكندرية

وبناءا على ذلك يكون عدد ساعات الصيام اليوم السبت 16-3-2024 في الإسكندرية 13 ساعة و48 دقيقة صوم، أي بزيادة 10 دقائق عن اليوم الأول نتيجة تقديم موعد صلاة الفجر وتأخر موعد صلاة المغرب.