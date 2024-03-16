مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6.. أحمد مكي يعود لحياته الطبيعية

تبدأ الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8، اليوم السبت، بأحداث جديدة، بعد أن تخلص الكبير أوي خلال الحلقة السابقة من لعنه الشمامة وعودة أنفه إلى شكلها الطبيعي، لتتوالى الأحداث في إطار التشويق والإثارة.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثا مثيرة، بعد أن شهدت الحلقة 5 أحداثا مهمة، إذ تخلص الكبير أوي من لعنة الشمامة، ووعدها أنه سيقوم بمساعدة كل من يحتاج المساعدة، وبدأها بمساعدة مربوحة في تحضير الفطار، ليفاجئ بدخول أمينة خليل بعد زواجها من نفادي تستنجد به بسبب نية نفادي في طلاقها بعد شهر من الزواج، بسبب رغبته في العودة إلى فنها مره أخرى.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 يشارك في بطولته عدد من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، كما ضم المسلسل عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، ومحمد ثروت، ومحمود الليثي، وصفاء الطوخي، وهو من إخراج أحمد الجندي.