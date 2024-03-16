الدفع بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق ستوديو الأهرام

دفعت مديرية أمن الجيزة 16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل شبّ في ستوديو الأهرام، الواقع بشارع خاتم المرسلين في منطقة العمرانية، صباح اليوم.

أجهزة الأمن تفرض كردونًا أمنيًا حول ستوديو الأهرام

انتقل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إلى مكان الحريق في ستوديو الأهرام، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وبدأت فرق الدفاع المدني في عمليات الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب، ولا تزال الجهود متواصلة لإخماد النيران بشكلٍ كامل.

تلقت أجهزة الأمن في الجيزة بلاغًا بنشوب حريق في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، وعلى الفور، تحركت فرق الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخماد الحريق.