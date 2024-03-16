موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON الحلقة 6
كتب:
ياسمين محمود
03:00 م | السبت 16 مارس 2024
مشهد من مسلسل الكبير أوي 8
أحداث جديدة تشهدها الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد بعد انتصار الكبير على لعنة الشمامة.
موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6 على قناة ON
ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6 على قناة ON الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساء، كما تعرض في نفس توقيت عرضها الأولى على قناة ON عبر منصة «WATCH IT».
أبطال مسلسل الكبير أوي 8
ويضم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.