موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON الحلقة 6

أحداث جديدة تشهدها الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد بعد انتصار الكبير على لعنة الشمامة.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6 على قناة ON

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6 على قناة ON الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساء، كما تعرض في نفس توقيت عرضها الأولى على قناة ON عبر منصة «WATCH IT».

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.