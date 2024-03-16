اندلع حريق هائل، منذ قليل، في ستوديو الأهرام، الواقع في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل لوكيشن تصوير مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي يعرض حاليًا في السباق الرمضاني.

تفاصيل حريق ديكور مسلسل المعلم لـ مصطفي شعبان في ستوديو الأهرام

وقال أحد أبطال العمل الفنان طارق النهري لـ«الوطن»، إن «الحريق التهم شقة المعلم القديمة ضمن لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، ولم يصل إلى ديكور السمك، ونحن في طريقنا حاليًا إلى مكان التصوير من أجل الاطمئنان على الوضع».

وعن وجود إصابات قال: «لا يوجد أي إصابات، واندلع الحريق بعد مغادرة فريق العمل كاملاً من «لوكيشن» بـ 15 دقيقة فقط».

حريق في ستوديو الأهرام ومحاولات للسيطرة على النيران

وتكثف قوات الحماية المدنية الآن جهودها للسيطرة على النيران، وإطفاء ألسنة اللهب، وتم الدفع بسيارات الإطفاء.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، ودفعت مديرية أمن الجيزة، بقرابة 16 سيارة إطفاء، وانتقل مدير مباحث الجيزة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، على رأس قوة من المباحث، وفرضت القوات كردونا أمنيًا، وبدأت القوات في عمليات الإطفاء لـ«السيطرة» على الحريق، ولا تزال القوات تكثف جهودها لإخماد النيران.