 موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 6.. مصطفى شعبان يبحث عن الحقيقة

لا تزال أحداث مسلسل المعلم تتصاعد بسرعة كبيرة، بعد إخبار مفيد عاشور، مصطفى شعبان بالموضوع كله، حتى يعرف الحقيقة، وهي أنهم كانوا علي علم بأنه سيحدث خيانة كبيرة من المعلم القلاش، لذلك كانوا متوقعين حدوث شيء سيضعهم في حزن كبير، وهو ما حدث بوضع المخدرات داخل السيارة، لذلك يريد الجميع معرفة موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 6.

موعد عرض مسلسل المعلم علي قناة الحياة الحلقة 6

ويأتي موعد عرض مسلسل المعلم علي قناة الحياة الحلقة 6، اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، بالإضافة إلى منصة واتش ات الرقمية.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.