المعلم مصطفى شعبان يبحث عن السر في الحلقة 5.. المخدرات بتاع مين؟

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة 4 من مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، بعد اعتراف «حماتو» مجدي فكري، أن والده المعلم حامد، كان يعلم أن البضاعة بها مخدرات وتركها.

حالة من الصدمة سيطرت على الفنان مصطفى شعبان بعد معرفته هذا الخبر لدرجة أنه ظل يضرب في حماتو، حتى وصول الشرطة التي خلصته من بين يديه، إذ حاول ضابط الشرطة تهدئته مؤكدا له أنه سيحقق في الموضوع، حتى يصل إلى الحقيقة الكاملة، لأنه متأكد من براءة والده المعلم حامد.

اكتشاف سر المخدرات

خلال أحداث الحلقة، توجه مصطفى شعبان إلى شقيق والده ليتأكد من حقيقة كلام حماتو خاصة، لأنه كان موجودا أثناء استلامهم بضاعة السمك من الميناء ووضعها في السيارة، ليرد عليه قائلا إن والده يعلم بوجود المخدرات في السيارة، وحاول أن يتهرب من المعلم بالصلاة، ولكن مصطفى شعبان أوقفه قبل أن يصلى وطلب منه قول الحقيقة حتى يرتاح.

وأدرك أحمد بدير أن مصطفى شعبان توصل إلى مكان تواجد حماتو، وسلمه إلى الشرطة، ليُصاب بحالة من الصدمة الشديد، تتوالي أحداث المسلسل الذي يعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.