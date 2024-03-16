ملخص الحلقة 5 مسلسل المعلم.. مصطفى شعبان يتعرض لصدمة كبيرة

بدأت الحلقة 5 من مسلسل المعلم، بصدمة كبيرة لمصطفي شعبان، بعد أن أخبره مفيد عاشور أنهم كانوا على علم بوجود مخدرات داخل السيارة، التي كانت تحمل بضاعة سمك، وتسببت في حبس والده عبد العزيز مخيون.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل المعلم

وأخبر مصطفى شعبان، مفيد عاشور، أنه لا يستطيع النزول للمنطقة، بعد معرفته تجارة والده في المخدرات، ليخبره الأخير بالحقيقة، وهي أنهم كانوا على علم بأنه سيحدث خيانة كبيرة من المعلم القلاش، لذلك كانوا متوقعين حدوث شيء سيضعهم في حزن كبير، وهو ماحدث بوضع المخدرات داخل السيارة.

وينصح مفيد عاشور، مصطفى شعبان بأن يعيش حياته وأيامه، وعدم البحث في الماضي، حتي ليكون مصيره مثلهم.

وتطلب سهر الصايغ، من والدها مفيد عاشور، كتابة المنزل، الذي يعيشون فيه باسم المعلم، حتي لا تحدث خلافات بعد موته.

وتلمح سهر الصايغ لمصطفى شعبان، بإصابتها بمرض السرطان في الدم، بطريقة غير مباشرة، وتنصحه بالزواج من «دهب» التي تؤدي شخصيتها هاجر أحمد.

وتقابل الدكتور المعالجة لسهر الصايغ، التي أخبرتها بأنها مصابة بمرض السرطان، ومصطفى شعبان، وتحاول أخباره بالحقيقة، لكن الأولى أنقذت الموقف، وأخبرت مصطفى شعبان بأنها مصابة بمشكلات في الرحم.

صدمة مصطفى شعبان

ومنع منذر رياحنة، بيع السمك للبائعين حتى يطردوا مصطفى شعبان من السوق، وبالفعل وقف الجميع في وجهه، وطلبوا منه الخروج من السوق، ويصاب بحالة من الصدمة الكبيرة، ويتدخل أحمد فؤاد سليم لمنع المهزلة التي حدثت.

وتنتهي الحلقة 5 من مسلسل المعلم، بصدمة هاجر أحمد، بعد تعرض والدها أحمد فؤاد سليم لحالة إغماء.