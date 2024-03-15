عنتر يساوم هاجر أحمد في الحلقة 5 من مسلسل المعلم.. والدها مهدد بالسجن

العديد من الأحداث المشوقة شهدتها الحلقة 4 من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعيبان، كان من أبزرها اكتشاف المعلم حقيقة تجارة والده في المخدرات، بعد اعتراف «حماتو» مجدي فكري، الأمر الذي جعل الصدمة الشديدة تسيطر عليه.

حب منذر ريحانة لـ«دهب»

وخلال أحداث المسلسل تعرضت «دهب» الدور الذي تجسده الفنانة هاجر أحمد للمعاكسة من «عنتر» الذي يؤديه الفنان منذر ريحانة وهو أحد أعداء «المعلم» مصطفى شعبان و يريد قتله بعد أن أصبح أكثر شهرة منه داخل سوق السمك، إذ عبر عن مدى حبه وإعجابه بها أثناء حديثه مع خاله الذي ينصحه بالابتعاد عنها.

والد هاجر أحمد مهدد بالحبس

ودار حوار أحمد فؤاد سليم وابنته «دهب» وأخبرها أنه مشغول البال عليها، خاصة أنه يشعر أنه سيترك الدنيا ويتركها وحيدة، ولكنه مطمئن عليها بسبب أن مصطفى شعبان الذي يعد مثل شقيقها وسيقف بجانبها، وبعد ذلك فوجئ أحمد سليم بوصول محضر المحكمة إلى منزله ويسلمه إنذارًا بسجنه لعدم سداده مليوني جنيه غرامة تأخير توريد السمك وكاد أن يغمى عليه لولا أن ابنته «هاجر أحمد» هدأته وتنتهي الحلقة على ذلك.

موعد عرض مسلسل المعلم

ومن المقرر أن يعرض مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء ، كما يعرض على منصة Watch it، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، والعمل من تأليف محمد الشواف عمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.