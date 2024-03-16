مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. هل ينجح حسن الصباح في قتل الخليفة العباسي؟

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6 بطولة كريم عبد العزيز، بسبب الأحداث القوية التي شهدتها الحلقة الماضية، التي انتهت بخطة حسن الصباح لاغتيال الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله خلال زيارته إلى السلطان ملك شاه «إسلام جمال» في مدينة أصفهان، ليظل السؤال أمام المشاهدين هل ينجح حسن الصباح في تنفيذ خطته أم رجال الوزير نظام الملك «فتحي عبد الوهاب» سينجحوا في إحباطها؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. حسن الصباح يستهدف الخليفة العباسي

ومن المقرر أنّ تستكمل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6، أحداث الحلقة 5 من المسلسل التي عهد فيها حسن الصباح «كريم عبد العزيز» إلى أحد الرجال الجدد المنضمين إلى دعوته من أجل قتل الخليفة العباسي، قائلا له: «أنت شاب تركي ذكي والعمل اللي هتقوم بيه ده أشرف عمل اتعمل من ساعة ما دعوتي قامت، عمل لن ينساه التاريخ أنت هتقتل الشيطان الأكبر أمير مؤمنينهم وخليفة مسلمينهم.. أنت هتقتل الخليفة العباسي».

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 6 على قناة DMC في تمام الساعة الـ9:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما في تمام الساعة الـ11 مساء، بينما يعرض قبل عرضه تلفزيونيا على منصة واتش آت في تمام الساعة الـ7:15 مساء.