مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. حسن الصباح يعكر الصفو بين السلطان ونظام الملك

يحاول حسن الصباح (كريم عبد العزيز) ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، إزاحة الوزير نظام الملك (فتحي عبد الوهاب) من طريقه، بعدما حاول تحجيم تطلعاته داخل قصر السلطنة، ومراقبة تحركاته، وذلك من خلال تعكير صفو العلاقة بين السلطان ملك شاه (إسلام جمال) وبين نظام الملك.

بحيلة خبيثة يقوم حسن الصباح بإخبار السلطان ملك شاه إن العوام في الدولة يحبون الوزير نظام الملك، ويعلمون أنه وراء الكثير من القرارات الحكيمة التي يتخذها السلطان، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. أول صدام بين نظام الملك وحسن الصباح أمام السلطان

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. حسن الصباح يكسب ثقة ملك شاه

ونجح حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5 في كسب ثقة السلطان ملك شاه، بعدما ينجح في تلخيص مكاتبات الدولة السنوية بطريقة سرية في وقت قياسي، وهو الأمر الذي يثير إعجاب السلطان، وفي الوقت نفسه يتسبب في ظهور مشاعر حقد من نظام الملك تجاه حسن الصباح.