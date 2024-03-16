مصدر من الإنتاج بعد حريق لوكيشن «المعلم»: «كلنا بخير لكن الديكور ولع»

أكّد مصدر من الجهة المنتجة لمسلسل «المعلم»، بطولة الفنان مصطفى شعبان، بعد اندلاع الحريق، أن كل أبطال المسلسل بخير، وقد غادروا «لوكيشن» قبل اندلاع الحريق بدقائق.

كواليس اندلاع حريق بمسلسل المعلم

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه بعد اندلاع الحريق، منذ قليل، في ستوديو الأهرام، «كلنا بخير لكن الديكور كله ولع».

وشهد ستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، حريقًا هائلا داخل «لوكيشن» تصوير مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي يعرض حاليًا بالسباق الرمضاني.

حريق هائل في ستوديو الأهرام

وتكثف قوات الحماية المدنية الآن جهودها للسيطرة على النيران، وإطفاء ألسنة اللهب، وتم الدفع بسيارات الإطفاء.