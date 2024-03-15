عبد الباسط حمودة عن تتر مسلسل المعلم: «فرحان إن الناس في الشارع مشغلة الأغنية»

علق الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، على اختياره لغناء تتر مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان، والمكون من 30 حلقة، ويعرض على شاشة قناة الحياة، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي.

عبد الباسط حمودة يعبر عن سعادته لغنائه تتر مسلسل المعلم

وأبدى عبد الباسط حمودة، سعادته بسبب غناء تتر مسلسل المعلم، وذلك بسبب حبه الكبير للفنان مصطفى شعبان، لأنه يملك موهبة كبيرة ويشاهد جميع أعمال سواء كانت داخل رمضان أو خارجها.

وقال عبد الباسط حمودة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه دائما يعتبر شهر رمضان وش السعد، على كل فنان يقدم فيه عمل فني سواء كان بطولة مسلسل أو غناء تتر عمل فني، لأن هذه الأعمال تحظى بنسب مشاهدة عالية.

وأشار، إلى أن التواجد داخل السباق الرمضاني هي إضافة لكل فنان، لذلك فهو يوجه الشكر لله، بسبب تقديمه تتر مسلسل بطله نجم كبير بحجم مصطفى شعبان، والذي يحبه على المستوس الشخصي.

عبد الباسط حمودة يوجه الشكر لمصطفى شعبان

وأضاف أنه يوجه الشكر للفنان مصطفى شعبان بسبب اختياره لغناء تتر مسلسل، لأنه هو الذي قال للمخرج وشركة الإنتاج إن عبد الباسط حمودة هو الأنسب لتقديم الأغنية، وأصر على وجودي، وأتمنى أن يكون التتر قد نال إعجابه.

وعن ردود الفعل، قال عبد الباسط حمودة: «مكنتش متخيل كل حجم ردود الفعل ده، الناس في الشارع مشغلة الأغنية، ودي حاجة فرحتني جدا، وسعيد بتحقيق الأغنية التريند منذ أول يوم طرحها، وأشكر الجمهور الذي دائما يسعدني».