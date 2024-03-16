مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6.. أحمد مكي يبدأ حكاية جديدة

تشهد الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8، المقرر عرضها اليوم عقب أذان المغرب مباشرة، قصة جديدة شيقة من حكايات الكبير أوي وأسرته.

مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثا كثيرة جذبت أنظار جمهور، وتضمنت أحداثا كوميدية عديدة منها زواج أمينة خليل من نفادي، وانتهاء لعنة الشمامة وعودة شكل الكبير إلى طبيعته، واختتمت الحلقة بانفصال أمينة خليل ونفادي بعد تهديد محمد ممدوح له.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

يُعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6، على قناة ON، الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة الساعة 3 صباحًا، ومرة أخرى الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».