إخلاء سكان 4 عمارات مجاورة لحريق ستوديو الأهرام.. والدفع بـ30 سيارة إطفاء

تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد حريق هائل نشب في ستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين في منطقة العمرانية، وجرى الدفع بسيارات إطفاء إضافية ليصل عددها إلى 30 سيارة.

إخلاء سكان 4 عمارات

وأخلت أجهزة الأمن، سكان 4 عمارات مجاورة للاستوديو حفاظًا على سلامتهم، وامتدت النيران لبعض الأشجار أمام الاستوديو، وجارِ تكثيف الجهود للسيطرة على ألسنة اللهب.

نشوب حريق في ستوديو الأهرام

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغًا بنشوب حريق في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، وتحركت قوات الحماية المدنية فور تلقي البلاغ للسيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وانتقل اللواء هاني أبو النصر مدير أمن الجيزة، واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إلى مكان الحريق، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وبدأت قوات الدفاع المدني في عمليات الإطفاء، للسيطرة على ألسنة اللهب، ولا تزال القوات تكثف جهودها لإخماد النيران.