بعد نشوب حريق بداخله.. 8 معلومات عن ستوديو الأهرام بالعمرانية

شهد ستوديو الأهرام حريقًا، منذ قليل، في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادثة، لإطفاء ألسنة اللهب، وتمّ الدفع بقرابة 16 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

معلومات عن ستوديو الأهرام

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير تاريخ ستوديو الأهرام:

يعد ستوديو الأهرام من أعرق ستوديوهات السينما في مصر.

تم تأسيسه على يد اليونانيين «أفابخلوس أفراموسيس»، و«باريس بيلفيس » في سنة 1944.

تم تصوير العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية بداخله أي ما يزيد عن 500 عمل درامي وسينمائي.

من أبرزها مسلسلات حضرة المتهم أبي والملك فاروق والمرسى والبحار وفيلم الهاربة وفيلم ابن حميد وحديث الصباح والمساء، وكذلك أرابيسك وغيرها من الأعمال الشهيرة في تاريخ الفن المصري.

يتخذ نفس نهج ستوديو مصر تقريبًا، وجاء على مساحة 27 ألف متر مربع.

يضم بلاتوهان وصالة عرض وتسجيل ومعمل تحميض أفلام.

جرى إنشاءه أثناء الحرب العالمية الثانية.

صنعت جميع معداته السينمائية من آلات تصوير وعرض وتحميض وإضاءة وصوت في مصر.

حريق ستوديو الأهرام

تلقت أجهزة الأمن في الجيزة بلاغًا بنشوب حريق في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، وعلى الفور، تحركت فرق الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخماد الحريق.