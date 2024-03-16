«أمن الجيزة» تكثف جهودها للسيطرة على حريق ستوديو الأهرام ومنع امتداده للعمارات المجاورة

وصل اللواء هاني أبو النصر، مدير أمن الجيزة إلى موقع حريق ستوديو الأهرام، بشارع خاتم المرسلين في منطقة العمرانية، صباح اليوم.

20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق ستوديو الأهرام

تم الدفع بـ20 سيارة إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف.

وأخلت أجهزة الأمن العمارات المجاورة للاستوديو؛ حفاظاً على سلامة السكان.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغًا بنشوف حريق في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، وتحركت قوات الحماية المدنية فور تلقي البلاغ للسيطرة على النيران وإخماد الحريق.

جهود إطفاء حريق ستوديو الأهرام

وانتقل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إلى مكان الحريق، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وبدأت قوات الدفاع المدني في عمليات الإطفاء، للسيطرة على ألسنة اللهب، وما تزال القوات تكثف جهودها لإخماد النيران.