في سادس أيام شهر رمضان الكريم، يسعى المواطنون لمعرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024، لأداء الصلاة في موعدها، وتناول طعام الإفطار.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024

وتقدم «الوطن» في هذا التقرير، خدمة معرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024، في إطار اهتمام ملايين المسلمين في المحافظة بتأدية الفرض في وقته.

ويحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024، سادس أيام شهر رمضان المبارك، الساعة 6:03 مساء، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

موعد أداء الصلاة في الشرقية اليوم

وأوضحت إمساكية شهر رمضان، التي تنشرها هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الشرقية، اليوم السبت 16-3-2024، على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:35 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:28 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:03 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:21 مساءً