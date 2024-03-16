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موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
12:05 م | السبت 16 مارس 2024
صلاة المغرب

صلاة المغرب

في سادس أيام شهر رمضان الكريم، يسعى المواطنون لمعرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024، لأداء الصلاة في موعدها، وتناول طعام الإفطار. 

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024

وتقدم «الوطن» في هذا التقرير، خدمة معرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024، في إطار اهتمام ملايين المسلمين في المحافظة بتأدية الفرض في وقته.

ويحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024، سادس أيام شهر رمضان المبارك، الساعة 6:03 مساء، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية. 

موعد أداء الصلاة في الشرقية اليوم

وأوضحت إمساكية شهر رمضان، التي تنشرها هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الشرقية، اليوم السبت 16-3-2024، على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:35 صباحا. 

موعد صلاة الظهر الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:28 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:03 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:21 مساءً

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بقلم نظيمة البحرواي