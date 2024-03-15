حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024، خامس أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ، في تمام الساعة 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام شهر رمضان المبارك، وفق الإمساكية الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.

ويُرفع أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024 في الساعة 6:02 مساءً، لإعلان انتهاء صيام خامس أيام شهر رمضان المبارك.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في خامس أيام رمضان 2024، 13 ساعة و45 دقيقة.

موعد الصلاة في الشرقية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان، التي تنشرها هيئة المساحة المصرية، تأتي مواقيت الصلاة في الشرقية، اليوم الجمعة 15-3-2024 على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:37 صباحا

موعد صلاة الظهر الساعة 12:03 مساءً

موعد صلاة العصر الساعة 03:28 مساءً

موعد صلاة المغرب الساعة 6:02 مساءً

موعد صلاة العشاء الساعة 07:20 مساءً