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دراما المتحدة

مؤلف مسلسل المعلم عن استوديو الأهرام: «اللوكيشن اتحرق بالكامل»

كتب:

ضحى محمد
03:35 ص | السبت 16 مارس 2024
مسلسل المعلم

مسلسل المعلم

أكد محمد الشواف مؤلف مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان الذي ينافس في الموسم الرمضاني الحالي 2024، احتراق «لوكيشن» التصوير بالكامل.

وكتب مؤلف العمل محمد الشواف على حسابه بموقع «فيسبوك»: «استديو تصوير مسلسل المعلم اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم استديو الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لطفك يا رب».

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

حريق باستديو الأهرام

اندلع حريق هائل منذ قليل في استوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل «لوكيشن» تصوير مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي يعرض حاليًا بالسباق الرمضاني.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.