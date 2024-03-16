أول تعليق من منذر رياحنة بعد حريق ديكور مسلسل المعلم: «الحمد لله»

طمأن الفنان منذر رياحنة، جمهوره على الحالة الصحية له وأبطال مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، بعد اندلاع حريق منذ قليل ستوديو الأهرام، داخل «لوكيشن» التصوير.

منذر رياحنة يكشف تفاصيل حريق ستوديو الأهرام

وقال منذر رياحنة لـ«الوطن» بعد اندلاع الحريق، في ستوديو الأهرام: «الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل، الكل بخير والحمد لله».

حريق ستوديو الأهرام

اندلع حريق هائل منذ قليل في ستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل «لوكيشن» تصوير مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي يعرض حاليًا بالسباق الرمضاني.

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.