موعد أذان المغرب سادس أيام رمضان في القاهرة والمحافظات.. اعرف التفاصيل

يحل موعد أذان المغرب سادس يوم في رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات في توقيتات متباينة من محافظة إلى أخرى، وذلك بحسب إمساكية الشهر الكريم التي أعلنتها هيئة المساحة، حيث أن الإفطار يكون مع توقيت المحافظة التي تقيم بها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، موعد أذان المغرب سادس يوم في رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات اليوم السبت 16-3-2024، للتسهيل على المواطنين معرفة التوقيت الصحيح للإفطار، وذلك بحسب الجداول الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات

- موعد صلاة المغرب في القاهرة اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:05 مساء

- موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:09 مساءً

- موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:00 مساءً

- موعد صلاة المغرب في طنطا اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:05 مساءً

- موعد صلاة المغرب في المنصورة اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:09 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم اليوم السبت 16-3-2024

- موعد صلاة المغرب في شرم الشيخ اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 5:53 مساءً

- موعد صلاة المغرب في الزقازيق اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:02 مساءً

- موعد صلاة المغرب في أسيوط اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:05 مساءً

- موعد صلاة المغرب في أسوان اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:00 مساءً

- موعد صلاة المغرب في بني سويف اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:04 مساءً

- موعد صلاة المغرب في المنيا اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:06 مساءً

- موعد صلاة المغرب في قنا اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 5:59 مساءً

- موعد صلاة المغرب في مطروح اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:19 مساءً

- موعد صلاة المغرب في دمياط اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:01 مساءً

- موعد صلاة المغرب في الغردقة اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 5:53 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم سادس أيام رمضان

- موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:05 مساءً

- موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:04 مساءً

- موعد صلاة المغرب في السويس اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 5:59 مساءً.