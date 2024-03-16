مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024.. سادس أيام رمضان

تشهد مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024، تغييرات عدة في بعض الدقائق، وهو ما يجعلها ضمن أبرز احتياجات أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط، إذ يحرصون على أداء الفروض الخمس في توقيتها، فضلًا عن تعديل مواعيد العمل واللقاءات لتتناسب مع ساعات الصيام.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024 الذي يتزامن مع سادس أيام رمضان، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

وتشهد مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم، ارتفاع مدة الصيام عن الأيام السابقة بسبب الفارق الزمني بين صلاة الفجر والمغرب.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024

وجاءت مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024 الموافق 6 رمضان كالتالي: «الفجر 4:41 صباحا، الشروق 6:09 صباحا، الظهر 12:09 مساء، العصر 3:34 مساء، المغرب 6:09 مساء».

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024

وبذلك يكون موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024 في 4:41 صباحا ويقل التوقيت يومًا تلو الآخر.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024

ويكون موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024 في 12:09 مساء ويقل كل يومين أو أكثر في حدود دقيقة.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024

فيما يكون موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024 في 3:34 مساء ويزداد معدله مع مرور الأيام.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024

فيما يكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024 الذي يحل معه إفطار سادس أيام رمضان في 6:09 مساء.

عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم السبت 16-3-2024 في الإسكندرية 13 ساعة و48 دقيقة.