يحظى موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة dmc الحلقة 6 باهتمام قطاع كبير من مشاهدي الدراما المصرية الذين ينتظرون عرض الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي ويتطرق خلال أحداثه إلى الجماعة التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي ومؤسسها حسن الصباح.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة dmc الحلقة 6 الساعة 9:15 مساء، ثم الساعة 11 مساء على قناة dmc دراما، كما تتاح الحلقة على منصة WATCH IT الساعة 7:15 مساء قبل عرضها تلفزيونيا.

مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. هل ينجح حسن الصباح في قتل الخليفة العباسي؟

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة dmc الحلقة 6

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة dmc الحلقة 6 بطولة كريم عبد العزيز الساعة 1:45 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية فتكون الساعة 4:15 مساء، وعلى قناة dmc دراما تعاد الحلقة الجديدة للمرة الأولى الساعة 6:30 صباحا أما الإعادة الثانية الساعة 1:30 ظهرا.