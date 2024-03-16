موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024 وعدد ساعات الصيام

ساعات قليلة تتبقى على انقضاء صوم سادس أيام شهر رمضان المبارك 2024، لذا تتجه أنظار أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024 إذ يحرص كثير من المسلمين على أداء الفروض الخمسة في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، حول مواقيت الصلاة في سادس أيام رمضان الجاري.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم يحين مع الساعة 6:09 مساءاً، وهو ذات توقيت اليوم الماضي من شهر رمضان المبارك.

ويعد موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024 هو موعد أقل نسبياً بالمقارنة بالمواعيد الأخرى، إذ يتأخر موعد صلاة المغرب يوميا حتى نهاية الشهر الكريم.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

وبذلك يكون موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم في الساعة 6:09 مساءاً، وتفتح المساجد أبوابها لاستقبال المصلين.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية السبت 16-3-2024

وموعد الإفطار اليوم في الإسكندرية بحلول غروب اليوم السبت 16-3-2024 بالتحديد مع بدأ صلاة المغرب في الساعة 6:09 مساءاً.