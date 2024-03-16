يحتفل المسلمون في المملكة الغربية بسادس أيام صيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية، ويبحثون عن موعد أذان المغرب في المغرب اليوم السبت 16-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد تناول الإفطار وأداء صلاة التراويح، ولذلك نستعرض معكم موعد أذان المغرب في مدن المغرب اليوم السبت 6 رمضان كما يلي:

يؤذن للمغرب في العاصمة المغربية الرباط الساعة 6:38 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 7:57 مساء ثم صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في مدينة الدار البيضاء وأجوارها الساعة 6:40 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:00 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

حيث يؤذن للمغرب في مدينة فاس وأجوارها الساعة 7:32 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:50 مساء ثم صلاة التراويح.

حيث يؤذن للمغرب في مدينة مراكش وأجوارها الساعة 6:44 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:00 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب السبت 16-3-2024

حيث يؤذن للمغرب في مدينة طنجة وأجوارها الساعة 7:33 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:55 مساء ثم صلاة التراويح.

حيث يؤذن للمغرب في مدينة أكادير وأجوارها الساعة 6:46 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:00 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم

حيث يؤذن للمغرب في مدينة مكناس وأجوارها الساعة 6:35 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 7:52 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في المغرب السبت 16-3-2024

حيث يؤذن للمغرب في مدينة وجدة وأجوارها الساعة 7:20مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:38 مساء ثم صلاة التراويح.