مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم السبت 16-3-2024

تحدث وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مواقيت الصلاة في المغرب كل يوم، لتحديد مواعيد الإمساك والإفطار والفروض الخمسة وصلاة التروايح، كما نشر تحديثات موعد أذان الفجر في المغرب اليوم السبت 16-3-2024.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم السبت

حدثت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مواقيت الصلاة في المغرب اليوم السبت 16-3-2024، التي تبدأ من الساعة 5:07 بأذان الفجر وحتى صلاة العشاء في تمام الساعة 7:55 مساء.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم السبت 16-3-2024

ويكون موعد أذان الفجر في المغرب اليوم السبت 16-3-2024، في الرباط في تمام الساعة 5:07 صباحا، وفي طنجة في نحو الساعة 5:02 صباحا، أما في الدار البيضاء فيكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 5:11 صباحا.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم

ويكون موعد أذان الظهر في المغرب اليوم السبت 16-3-2024 في الرباط في تمام الساعة 12:41 ظهرا، وفي مدينة طنجة في نحو الساعة 12:28 ظهرًا، وفي الدار البيضاء في تمام الساعة 12:44.

موعد أذان العصر في المغرب

موعد أذان العصر في المغرب اليوم السبت 16-3-2024، في الرباط في تمام الساعة 4:01 عصرا، وأيضا في مدينة طنجة في تمام الساعة 3:57 عصرا، وفي الدار البيضاء 4:05 مساء.

موعد أذان المغرب في المغرب

ويكون موعد أذان المغرب في المغرب اليوم السبت 16-3-2024 في الرباط في تمام الساعة 6:40 مساء وأيضا في مدينة طنجة 6:37، وفي الدار البيضاء يكون موعد أذان المغرب 6:05 مساء

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم، نحو 16 ساعة من الفجر للمغرب.