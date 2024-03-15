موعد أذان المغرب اليوم الجمعة خامس أيام رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة خامس أيام شهر رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات، كل على حده، وذلك لاختلاف موعد الأذان من محافظة لأخرى ببضع دقائق، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى البحث عن موعد أذان المغرب في كل محافظة.

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة خامس يوم في رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات

وحول موعد أذان المغرب اليوم الجمعة خامس أيام شهر رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات، تعرض «الوطن» خلال السطور التالية مختلف المواعيد، في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعيها على مدار الساعة وطبقا لبيان هيئة المساحة المصرية.

- موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الجمعة 15-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:04 مساءً

- موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الجمعة 15-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:07 مساءً

- موعد صلاة المغرب اليوم الجمعة في الغربية الساعة 6:4 مساءً.

موعد أذان المغرب خامس أيام رمضان في الإسكندرية

- موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم في تمام الساعة 6:09 مساءً

- موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم في تمام الساعة 5:52 مساءً.

- موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 15-3-2024، الساعة 06:05 مساءً

- موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 15- 3 - 2024 الساعة 06:04 مساءً

- موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة 15 مارس 2024 الساعة 6:6 مساءً

- أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024 في الساعة 6:02 مساءً

- موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الجمعة 15-3-2024 في تمام الساعة 6:05 مساءً

- موعد أذان المغرب في بني سويف، اليوم الجمعة 15-3-2024 الساعة 6:04 مساءً

- موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الجمعة 15-3-2024، الساعة 6:19 مساءً

- موعد أذان المغرب اليوم في الأقصر 5:58 مساءً

- موعد أذان المغرب في أسوان 5:58 مساءً

- موعد أذان المغرب في دمياط 6:01 مساءً

- موعد أذان المغرب في سوهاج 6:02 مساءً

موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم

- موعد أذان المغرب في القاهرة 6:04 مساءً

- موعد أذان المغرب في الجيزة 6:04 مساءً

- موعد أذان المغرب في البحر الأحمر 5:52 مساءً