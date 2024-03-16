عاجل.. حريق هائل في ستوديو الأهرام وزلزال يضرب المغرب وشهداء بغزة (حدث ليلا)

شهدت الساعات الماضية، عددًا من الأحداث المهمة عالميًا ومحليًا، أبرزها السيطرة على حريق نشب في ستوديو تصوير شهير بمحافظة الجيزة، مرورًا باستمرار المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، إلى جانب زلزال المغرب، وصولا إلى خطوة جديدة في التوترات الكورية.

الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل في مصر

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب في ستوديو الأهرام بمحافظة الجيزة والذي يشهد تصوير بعض الأعمال الدرامية التلفزيونية.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتجري الآن قوات الحماية المدنية، عمليات التبريد لمنع اندلاع النيران مرة أخرى، بعد السيطرة عليها وإطفائها.

80 شهيد في مجازر جديدة للاحتلال

استمرت قوات الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية، التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وارتكبت مجازر ضد المدنيين، خلال ساعات الليل.

واستشهد أكثر من 80 فلسطينًا وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي لعدة منازل ومباني في مدينة غزة ومخيم النصيرات، ومدينة رفح، حيث قصفت قوات الاحتلال بناية سكنية مكونة من 7 طوابق وتأوي نازحين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، كما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وما زال العديد منهم تحت الأنقاض، كما قصفت قوات الاحتلال منزلا مأهولا في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين، في استهداف قوات الاحتلال منزلا في حي التفاح بمدينة غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 36 شخصًا على الأقل، وإصابة آخرين.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا ما أدى لإصابة عدد من المواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع، فيما منع وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ، إلى المواقع التي تعرضت للعدوان.

زلزال في المغرب

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، حدوث هزة أرضية في منطقة الريف شمال المغرب، بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فأن الهزة وقعت في تمام الساعة الثامنة و17 دقيقة بالتوقيت المحلي، وشعر بها معظم سكان المنطقة، بما في ذلك مدن الحسيمة، الناظور، والدريوش.

وُسجلت بؤرة الهزة في سواحل إقليم الدريوش، على بعد 72 كيلومترًا من إقليم الناظور و29 كيلومترًا من الحسيمة شمال المغرب، وبلغ عمق الهزة 16 كيلومترًا.

مناورات حربية كورية جنوبية أمريكية

أنهت قوات أمريكية وكورية جنوبية، المناورات المشتركة بالذخيرة الحية، ضد تهديدات صواريخ كروز، والمدفعية بعيدة المدى الكورية الشمالية.

واستمرت التدريبات لمدة 5 أيام بمشاركة 40 طائرة، بما في ذلك طائرات F-35 A وF-15K وF-4E الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى طائرات A-10 وF-16 الأمريكية.

بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، تدرب الطيارون على شن ضربات دقيقة ضد محاكاة لصواريخ كروز معادية تحلق على ارتفاعات منخفضة باستخدام صواريخ جو-جو، وضد المدفعية بعيدة المدى باستخدام صواريخ جو-أرض وقنابل موجهة، وذلك وسط تجدد المخاوف بشأن التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية.

ومن جهته حث زعيم كوريا الشمالية الجيش الكوري الشمالي على الاستعداد للقتال، خلال الإشراف على تدريبات جوية، حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.