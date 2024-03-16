مسلسل حق عرب الحلقة 6.. عرب السويركي ينتقم لحبيبته بعد البراءة

شهد مسلسل حق عرب الحلقة 6 بطولة أحمد العوضي على قناة ON Drama، العديد من التطورات، خاصة بعد خروجه من السجن وإثبات براءته، لتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة التي تجذب المشاهدين.

مسلسل حق عرب الحلقة 6

وخلال مسلسل حق عرب الحلقة 6، يتكفل عرب السويركى والذي يجسد دوره أحمد العوضي بـ«منى»، ابنة الداية حسنية بعد شنقها، وطلبت منه البحث عن قاتل والدتها ووعدها أن تكون في حمايته، وألا يهدأ له بال حتى يصل للقاتل الحقيقى.

وقررت حنان والتي تجسدها دينا فؤاد الاستغاثة بالمعلم عبد ربه، والذي يجسد دوره رياض الخولي، من الأذى الذى تسبب به رباح أبو الدهب ويجسده وليد فواز بعدما هدم مكان نصبة الشاي لوالدها.

أحمد العوضي ينتقم لـ دينا فؤاد في مسلسل حق عرب الحلقة 6

وبعد خروج عرب السويركي من السجن وبراءته ينتقم ممن قاموا بأذى حبيبته حنان، وتدمير مكانه ومحل الموبايلات، مثلما فعلوا في «نصبة» الشاي.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب فى إطار اكشن تشويقي اجتماعي رومانسي، حول عرب السويركي الذي يخوض عدة صراعات داخل منطقة المغربلين في الدرب الأحمر، وتصفية حساباته مع من قاموا بأذيته فى حياته وعمله بتجارة الأخشاب.

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب كل من أحمد العوضي، ورياض الخولي، وسلوى عثمان، ووفاء عامر، ووفاء مكي، وأحمد صيام، ودينا فؤاد، ودنيا المصري، ووليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج اسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.