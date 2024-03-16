مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. هل ستعود روجينا للسجن مرة أخرى بسبب أشقائها؟

أصيب أشقاء نصرة بالخوف والرعب بعد معرفتهم بخروجها من السجن، واجتمعوا للتخطيط والاتفاق على التصدي لها إذا كانت نيتها الانتقام منهم، مؤكدين لبعضهم أنه لا مفر من مواجهتها، وهو ما سنرى تفاصيل تنفيذه خلال مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة الليلة.

مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة يحمل العديد من الأحداث المنتظرة بعد خروج نصرة التي تجسد شخصيتها الفنانة روجينا وحصولها على ثروة هارون الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد بدير، بعد وفاته في الحلقة الأولى من المسلسل وتأكيده لها أن أمواله ملكها فقط وليس لأبنائه.

مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي مفآجات عديدة منها زواج رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة نهى عابدين من منير مكرم زوج شاهيناز في المسلسل دون علمها، وعبرت له عن رغبتها في إظهار الزواج والحمل منه.