خرجت نصرة في نهاية الحلقة الرابعة من السجن، بعد قضاء 4 أعوم فيه، وبدأت خلال الحلقة الخامسة في الانتقام من ظالميها الذين تسببوا في سجنها، وفي هذا الإطار نوضح لكم مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة 6.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة 6

وعن مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة 6، فتعرض قناة CBC مسلسل سر إلهي حصريا في تمام الساعة 12 صباحا، والإعادة الأولى 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.

مسلسل سر إلهي

تؤدي دور البطولة في مسلسل سر إلهي النجمة روجينا، ويضم أيضا أحمد مجدي ورنا رئيس ومى سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين ومحمود الحديني وصلاح عبد الله وأحمد بدير، وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول «نصرة»، التي تعاني الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.

يشار إلى أن مسلسل سر إلهي يعد التعاون الثالث بين كل من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 في مسلسل «انحراف»، ورمضان 2023 بمسلسل «ستهم».

وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وهو من إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.