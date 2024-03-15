حمزة نمرة: قضية مسلسل سر إلهي وراء تحمسي لغناء التتر

قدّم حمزة نمرة، لأول مرة تتر عمل في دراما رمضان، وهو مسلسل «سر إلهي»، بطولة الفنانة روجينا، والمكون من 15 حلقة، ولقت الأغنية تفاعلا كبيرا من الجمهور فور طرحها، بسبب فكرة الأغنية المختلفة.

حمزة نمرة يكشف سبب غنائه تتر مسلسل سر إلهي

ومن جانبه، أعرب حمزة نمرة عن سعادته البالغة، بسبب غنائه تتر مسلسل «سر إلهي»، ومشاركته لأول مرة في رمضان 2024، مشيرًا إلى أن التجربة كانت مختلفة، وأحبها ويتمنى تكرارها.

وتابع لـ«الوطن» أنه تحمس لغناء تتر مسلسل سر إلهي؛ لأن فكرة العمل مختلفة، والذي يناقش قضية مجتمعية مهمة، وهو يحب الأعمال الفنية، التي تناقش قضايا تمس المجتمع، كما أنه قرأ السيناريو كاملا حتى يقوم بتحديد كلمات وألحان مناسبة للأحداث.

وأشار حمزة نمرة إلى أن ردود فعل فاقت توقعاته، إذ أنه حصد العديد من الرسائل عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور يقومون بتهنئته بطرح الأغنية، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكرر التجربة مرة أخرى.

تعاون حمزة نمرة مع صناع أغنية رياح الحياة

وعن تعاونه في الأغنية مع صناع أغنية رياح الحياة، التي كانت ضمن ألبومه الأخير «رايق»، وحققت نجاحا كبيرا، قال «نمرة»: «محمود فاروق مؤلف الأغنية يملك فكرا مختلفا، ويستطيع تحويل ما يدور بداخلي إلى كلمات تمس قلبي، لذلك أنا سعيد بالتعاون معه كما أن كريم عبد الوهاب فهو صاحب مشوار نجاح».