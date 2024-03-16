مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. روجينا تستعد للانتقام من أعدائها

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي، بخروج روجينا التي تؤدي دور «نصرة» من السجن، لتبدأ رحلتها الشاقة في الانتقام من خصومها، ومن تسببوا في سجنها، وخسارة أعز ما لديها.

مسلسل سر إلهي الحلقة 5

وفي هذه الأثناء، تخطط نصرة، من أجل الانتقام من ظالميها، الذين تسببوا في سجنها 4 سنوات، بتهمات ملفقة وشهادات زور، ويبدأ أشقاؤها في التخطيط للتصدي لأي شيء قد تفعله انتقاما منهم.

وكانت حياة أشقاء نصرة تغيرت بشكل كبير بسبب حصولهم على مليوني جنيه لكل شخص، لتخرج روجينا وتصدم مما حدث لهم، وتتوالى الأحداث التي ستظهر كيف سيكون رد فعلها وطريقة انتقامها.

نهاية الحلقة الرابعة

وقد خرجت نصرة في نهاية الحلقة الرابعة من السجن بعد قضاء 4 أعوم فيه، بسبب حسن السير والسلوك، وهو الأمر الذي جعلها تقضي نصف المدة، والتي تغيرت فيها شخصيتها كثيرا بعد أن كانت طيبة القلب وتقدم تضحيات من أجل الآخرين.

قصة مسلسل سر إلهي

ينتمي مسلسل سر إلهي إلى المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وهو من إنتاج شركة كودكس، وتأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ليكون المسلسل بذلك بمثابة التعاون الثالث بين كل من النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي في إطار من التشويق والإثارة حول «نصرة»، التي تعاني الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.