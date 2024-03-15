يصاب أحمد مجدي الذي يجسد شخصية يحيي بالصدمة بعد حبسه في قضية آداب ملفقة من شاهيناز التي تؤدي دورها الفنانة مي سليم، وذلك بعدما أعطت يحيى منوما بسبب تهديده لهم بفضحهم إذ لم يغيروا أقوالهم ويخرجوا «نصرة» من السجن، لذا ينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة، لمعرفة ماذا سيحدث.

ويذهب يحيى إلى والده ليتحدث معه في مكان محبسه، ولكن يحيى يرفض مساعدته ويقول له أنه يراه شخصا كاذبا شهد زورا وهذا كافٍ، لتتوالى الأحداث حول هذا الأمر وهل سيخرج من السجن أم سيتم شطبه من نقابة المحامين بسبب تلك التهمة، هذا ما سنعرفه في مسلسل سر إلهي الحلقة الخامسة.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 5

ويأتي موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 5 في الأوقات التالية:

تأتي الإعادة الأولى لمسلسل سر إلهي الحلقة الخامسة في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

والإعادة للمرة الثانية 11:30 ظهرًا.

كما يكون العرض الأول لـ مسلسل سر إلهي على قناة cbc الساعة 12 منتصف الليل، وهو بطولة روجينا، أحمد مجدي، مراد مكرم، رنا رئيس، أحمد بدير، مي سليم.