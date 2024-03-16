عاجل.. غضب داخل الأهلي بسبب كولر

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غضب كولر في الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل اجتماع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، مع لاعبيه، عقب الخسارة من البنك الأهلي في بطولة الدوري بنتيجة 4-3، مشيرا إلى حالة الغضب التي كان عليها المدرب السويسري.

ميدو يقدم مقترحا لـ حسام حسن لتفادي الصدام مع الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، كان عليه تقليل عدد اللاعبين من الأهلي في المعسكر الحالي، مشيرا إلى أنه من حق النادي الأحمر طلب لاعبيه قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

نجم الأبيض يكشف كواليس مؤامرة ضد الزمالك

انتقد محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، فيما يتعلق بتدوير اللاعبين، منتقدًا الشائعات الي تطلق على النادي، مبينا كواليس مؤامرة ضد الزمالك.

سبب استبعاد صفقة الزمالك الجديدة من المشاركة

كشف مصدر بالجهاز الفني للزمالك، عن السبب وراء استبعاد محمد شحاتة لاعب الفريق، من تشكيل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، خلال الفترة الأخيرة، في المسابقات المحلية والقارية.

مفاجأة محمد صلاح ومودريتش

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن تواصل محمد صلاح قائد منتخب مصر، مع «الجبلاية»، تمهيدا لنقل أحمد رفعت، لعلاجه خارج مصر.

مصير مشاركة مودريتش في البطولة الودية

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مصير مشاركة مودريتش في البطولة الودية بمشاركة منتخب مصر، والمقرر لها في مارس الجاري.

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