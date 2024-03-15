أزمة تواجه نجوم الأهلي في ربع نهائي الأبطال.. ماذا يفعل كولر أمام سيبما؟

لا يخفى على أحد أن مباريات كرة القدم خلال النهار، «بعبع» يطارد الأهلي على مدار تاريخه، ويحاول الفرار منه، خاصة في مباريات إفريقيا، لكن يبدو أنه سيظل يلاحقه، في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عندما يواجه سيمبا التنزاني، الذي حدد مباراته في الرابعة عصرًا بتوقيت تنزانيا، والثالثة بتوقيت القاهرة، ما يضع الأهلي في مأزق جديد بسبب الصيام، خاصة أن المباراة تقام في رمضان.. فما مخاطر خوض المباريات في نهار رمضان؟.

تحذيرات للاعبي الأهلي قبل مباراة سيمبا التنزاني

خوض مباراة في نهار رمضان لن يكون أمرًا سهلًا على لاعبي الأهلي، خاصة أن الإدارة ترفض المباريات خلال النهار في الأيام التي لا تشهد صيامًا، لذلك سيكون على المجموعة التي ستخوض المباراة الاستعداد بشكل جيد قبل المشاركة في اللقاء المرتقب، والمقرر بنهاية الشهر الجاري، من أجل تفادي الشعور بالتعب والإرهاق، بحسب مجدي بدران عضو جميعة المناعة والحساسية.

وتحدث بدران لـ«الوطن»، عن المخاطر التي من شأنها مواجهة لاعبي الأهلي، حال خوض مباراة مصيرية في نهار رمضان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي سيكونوا عرضة للجفاف بشكل كبير، لذلك عليهم الالتزام ببرنامج غذائي جيد خارج ساعات الصيام، وتجنب الأكلات أو المشروبات المدرة للبول، من أجل الحفاظ على ترطيب الجسد، وعدم خسارة كمية كبيرة من المياه، إلى جانب ذلك إدارة دقائق اللعب، إذ يفضل عدم المشاركة في الـ90 دقيقة بالكامل، واعتماد مارسيل كولر على خطط بديلة.

ماذا يفعل لاعبو الأهلي لتجنب التعب في نهار رمضان

يُعد الجفاف من أبرز مخاطر لعب كرة القدم في نهار رمضان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل عبر العرق، ما قد يؤدي إلى الجفاف، وأعراضه، ما يتسبب في أعراض عدة مثل الصداع، الدوخة، الإرهاق، جفاف الفم، في معظم الأحيان نقص السكر في الدم، وحال حدوث ذلك قد يتسبب في سرعة ضربات القلب.

يُسبب الصيام نقصًا في الطاقة، ما قد يؤدي إلى الإرهاق والتعب الشديدين عند بذل مجهود بدني كبير، وبالتبعية سيساهم في التعرض لنقص ملحوظ في التركيز والقوة البدنية، لذلك سيكون من الأفضل المداورة بين اللاعبين، وعدم إشراك لاعبين بعينهم طوال الـ90، خاصة أنها مباراة مصيرية وستحتاج إلى جهد كبير وتركيز.