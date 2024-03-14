أحمد حسام ميدو: هكون أصغر رئيس لنادي الزمالك

علق الكابتن أحمد حسام ميدو على واقعة المرتبات مع مرتضى منصور في نادي الزمالك، قائلًا: «مرتضى كتب حازم مدير الكرة ومرتبه 100 ألف جنيه، وكتب ميدو مدير فني ومرتبه 140 ألف جنيه، اخدت منه الورق والقلم وعكست الكلام وقلتله ميصحش حازم يبقى أقل مني وهو أقدم مني، وحازم ميعرفش القصة دي بالمناسبة لأني لأول مرة أقولها».

ميدو:حازم إمام غلطته إنه حمل نفسه فوق طاقته

وقال ميدو خلال استضافته ببرنامج «أسرار»، مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «حازم إمام غلطته إنه حمل نفسه فوق طاقته، وتصدر المشهد وطلع على المسرح، بس هل هو سبب خراب الكرة في مصر، غلط إنه تفاوض وهو مش شغلته، المفروض في ناس شغلتها الحسابات والتفاوض، خد قرارات فنية كتير خاطئة، لأن مصر كانت ممكن تكسب البطولة دي، ومتفائل بحسام حسن».

ميدو: ممكن امسك نادي الزمالك في وقت من الأوقات

تابع ميدو: «ممكن امسك نادي الزمالك في وقت من الأوقات، عشان أمسك الزمالك لازم أبقى جاهز للمواجهات هدافع عن الفريق بكل ما أملك، في ناس كتير أكيد مش عايزاني وناس تانية هتحاربني، أنا أصغر لاعب درب نادي الزمالك وأصغر لاعب مثل مصر، وإن شاء الله هبقى أصغر رئيس للزمالك، وعمري ما أنزل انتخابات قدام حازم لكن ممكن أبقى نائب له، وحازم مينزلش قدامي لأنه عارف إني هكسبه».