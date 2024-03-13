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سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 13-3-2024.. المسلح يتراجع 100 جنيه

كتب:

محمد سيف
06:39 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
سعر الأسمنت

سعر الأسمنت

تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي، «يستخدم في أعمال التسليح» بقيمة 100 جنيه إذ سجل  نحو 2306 جنيها للطن، وهي الأسعار التي يباع بها للمستهلك، مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء 13-3-2024.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر 

تستعرض «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الأسواق وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وهي أسعار المصانع والشركات يضاف إليها هامش الربح وتكلفة النقل.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت السويدي 2210 جنيهات للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 2200 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 2220 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 2230 جنيها للطن.

- سعر أسمنت حلوان 2200 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المسلح 2200 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت في مصر

- سعر أسمنت الفهد 2250 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 2200 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المعلم 2100 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2210 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 2220 جنيها للطن.

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بقلم محمد سيف