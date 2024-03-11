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دراما المتحدة

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 11-3-2024 في الأسواق

كتب:

محمد متولي
06:00 ص | الإثنين 11 مارس 2024
أسمنت البناء والتشييد

أسمنت البناء والتشييد

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 11-3-2024 ثباتا سعريا في الأسواق، ذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ شهد متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي، مبلغ الـ2417 جنيها للطن.

وقد انخفضت أسعار الأسمنت الأسبوع الماضي بقيمة 40 جنيها للطن فيما يخص الأسمنت الرمادي، ذلك وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث شهد الأسبوع الماضي العديد من التراجعات بسعر الأسمنت.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 11-3-2024 في الأسواق، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث يتم تحديث الأسعار بشكل آلي عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، وقد جاءت تلك الأسعار المُعلنة للأسمنت كتسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2417 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2070 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1380 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 1970 جنيها للطن.

أَسمنت المسلح 1990 جنيها للطن.

سعر الأسمنت من نوع الفهد 1900 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت السهم 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها للطن.

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