«الري»: مقترح لتنفيذ مركبة برمائية متعددة الاستخدامات لتطهير الترع والمصارف

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة مقترحات تطوير منظومة صيانة المجاري المائية، وفكرة مقترح لتنفيذ مركبة برمائية متعددة الاستخدامات لتطهير الترع والمصارف.

وقال وزير الري إنه حريص على تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة لتمكينها من التعامل الاستباقي لتجنب حدوث المشاكل والأزمات، مع تفعيل دور الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية في مجال تطهير الترع.

مقترحات تصميم وتنفيذ مركبة برمائية

واستعرض خلال الاجتماع مقترحات تصميم وتنفيذ مركبة برمائية على جنزير مطاط تستخدم في حصاد ورد النيل وعصره للتخلص من السوائل ثم ضغطه لخفض وزنه وحجمه بدلاً من حصاد النبات بمحتواه من المياه، مع إمكانية تركيب شفرات مختلفة للتعامل مع مختلف أنواع الحشائش والمخلفات، مع تصميم المركبة بما يحقق سهولة تحركها عبر الترع والمصارف.

المركبة تستخدم لحصاد ورد النيل

وأكد سويلم ضرورة أنه يراعى تصميم المركبة إمكانية تطهير الترع المبطنة وغير المبطنة والمصارف بدون التأثير سلبًا على الجسور كحل بديل أكثر فاعلية وأقل تكلفة من معدات التطهير الميكانيكي والتي قد تؤثر على جسور الترع والمصارف أثناء أعمال التطهيرات، ومراعاة أن تكون المعدة مناسبة للترع والمصارف ذات عرض قاع متنوع «1 متر فأعلى»، وأن تكون أقل تأثيراً على بنية الجسور والطرق، ولها القدرة على التحرك على ميول جسور الترع والمصارف بسهولة لتسهيل أعمال التطهيرات بكامل طول المجرى المائي.