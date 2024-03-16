استعدادات مكثفة لإقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

قال مصدر حكومي مسؤول، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يستهدف أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، وخلال ساعات سيتم إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وجار الاستعداد لتطبيق القانون على أرض الواقع، حيث قامت بعض المحافظات بتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بحصر أسماء العاملين المختصين ووسيلة التواصل معهم والمسؤولين عن تلقي ومراجعة واستيفاء طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء من المواطنين، بالإضافة إلى تحديد أسماء العاملين بالمراكز التكنولوجية ووسيلة التواصل معهم والمسؤولين عن استلام طلبات التصالح بعد مراجعتها، على أن تقوم اللجان الفنية بعد ذلك بالفحص والمعاينة والبت في طلبات التصالح.

إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحد من المخالفات والتعديات، ويساهم في استرداد حق الدولة، لافتا إلى أن العد التنازلي لتطبيق قانون التصالح بدأ، ووزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات استعدادات تنفيذ القانون وإجراءات التصالح والتيسير على المواطنين بكل المحافظات من أجل إنهاء ملف مخالفات البناء، حيث يفتح القانون الجديد باب التصالح أمام مخالفات البناء والتعديات على خط التنظيم وحقوق الارتفاق والارتفاعات والمخالفات المجاورة للحيز العمراني.

وقف الأحكام القضائية

وأشار إلى أنه بمجرد تقديم طلب التصالح يتم وقف الأحكام القضائية الخاصة بالمخالفة محل التصالح لحين البت في الطلب، مع إمكانية تقسيط قيمة التصالح أوالسداد الفوري حسب رغبة المواطن.