عضو بـ«النواب»: الدولة تسير في الاتجاه الصحيح لتُحسن حياة المواطن المصري

أكد سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، الدور المحوري الذي لعبته الدولة المصرية في دعم المواطن المصري، خلال الفترة الماضية، خاصةً في ظل التحديات العالمية التي واجهتها البلاد، مثل جائحة كورونا وارتفاع الأسعار العالمية.

الدولة تسير في الاتجاه الصحيح

وقال «وهدان»، لـ«الوطن»، إنّ الدولة أنشأت شبكة أمان اجتماعية واسعة ضمت فئات كبيرة من المواطنين، ساعدت في التخفيف من وطأة الأزمات على كاهلهم، موضحة أنّ الدولة حرصت على توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، مثل مشروع راس الحكمة والإفراج عن الأراضي.

ونوّه بأهمية ملف استغلال الثروات الطبيعية في مصر، مشيرًا إلى أنّ هذا الملف لم يحظى بالاهتمام الكافي، خلال الفترة الماضية.

استغلال الثروات الطبيعية

وأشار إلى أن إعادة رسم خريطة التنمية في مصر، سواء من ناحية استغلال الثروات الطبيعية أو استغلال أصول الدولة، سيكون له تأثير كبير على مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن الشعارات التي ترفعها الدولة المصرية، مثل الاستقرار والأمن ووجود شبكة طرق وموانئ قوية، هي عوامل أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق تنمية شاملة تُحسّن من مستوى حياة المواطن المصري.