المحافظات تستعد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. الأحد آخر موعد للصدور

قال مصدر حكومي، إن وزارة التنمية المحلية بدأت الاستعداد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال الساعات المقبلة، وآخر موعد لصدورها الأحد المقبل تمهيدا لتطبيق القانون واستقبال طلبات التصالح من المواطنين.

المحافظات تستعد لتنفيذ قانون التصالح

وأضاف المصدر الحكومي لـ«الوطن» أن المحافظات تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، كما يتم تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.

كل محافظة تختص بتحديد فئات رسوم التصالح

وأوضح المصدر، أن هناك لجنة بكل محافظة تختص بتحديد فئات رسوم التصالح لكل منطقة حسب الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتراوح قيمة التصالح على المتر بين 50 و2500 جنيه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، كما سيتم الاسترشاد بالأسعار القديمة للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن القانون الجديد يستوعب مخالفات بناء لم يكن منصوصا عليها من قبل للتيسير على المواطنين.