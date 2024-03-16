مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السادسة.. كيف ستتصرف دينا مع زوجها؟

أحداث متتالية في عائلة أحمد وليلى شهدتها الحلقات السابقة من مسلسل كامل العدد +1 ومشاكل أبنائهما التي لا تنتهي، إضافة إلى حب الدكتورة ملك لأحمد الذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، والذي قد تتطور طبيعته في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السادسة.

وينتظر الجمهور تصرف ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السادسة، بعدما علمت بعلاقة زوجها أحمد بالدكتورة ملك التي تعمل معه في العيادة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السادسة

وتستمر مساعدات ليلي من قبل والدة أحمد التي تجسد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس في مسلسل كامل العدد +1، كما ذهبت فوزية في الحلقة الخامسة من المسلسل لقارئة الفنجان لمعرفة ما يحدث بين أحمد والدكتورة ملك، وأثناء وجودها مع المنجمة تدخل عصابة مسلحة وتهددهما.

وتكشف الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد +1 ما ستنتهي عليه علاقة أحمد وملك، وما سيحدث لفوزية بسبب العصابة المسلحة.

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وجيهان الشماشرجي وميمى جمال، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي.