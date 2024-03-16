مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة الخامسة.. فوزية تذهب لقارئة فنجان بسبب أحمد وملك

شهد مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الخامسة، أحداث شيقة؛ إذ عرفت ليلي (دينا الشربيني) بعلاقة زوجها أحمد (شريف سلامة) بالدكتورة ملك التي تعمل معه في العيادة؛ إذ أنه في وقت سابق أخبرتها حماتها فوزية (ميمي جمال) بأن زوجها على علاقة بإمرأة أخرى، في محاولة منها للحفاظ على بيتها.

مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة الخامسة

وأثناء مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الخامسة، حاولت حياة والدة الدكتور أحمد (إسعاد يونس) مساعدة ليلى في الحفاظ على زوجها أحمد، بعد إقامته علاقة مع منال، كما ذهبت فوزية لقارئة الفنجان لمعرفة ما يحدث بين أحمد والدكتورة ملك، وأثناء وجودها مع المنجمة تدخل عصابة مسلحة وتهددهم.

قصة مسلسل كامل العدد +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1 ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وجيهان الشماشرجي وميمى جمال، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

وتدور أحداثه حول زوجان يواجهان مشكلات جديدة، خاصة مع أبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالا لما دار في أحداث الجزء الأول، الذي جرى عرضه في شهر رمضان الماضي.