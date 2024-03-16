مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 6

في الحلقات السابقة من مسلسل كامل العدد +1، اعتذرت دينا الشربيني لزوجها شريف سلامة، بسبب الوضع في منزلهما و«كركبة» البيت بواسطة أبنائهما، ووجود بدرة وبناتها وهي أرملة عمر «الراحل مصطفى درويش» في المنزل هي الأخرى، لكنه أخبرها بعدم انزعاجه.

ولمعرفة ماذا يحدث فى الحلقة القادمة، نستعرض مواعيد عرض مسلسل كامل العدد على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة السادسة.

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد+1

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السادسة اليوم السبت، على قناة ON حصريا الساعة 7.30 مساء، ويعاد الساعة 8.15 صباحا.

كما يعاد مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON دراما، في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحا، والساعة 10.45 صباحا.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1 ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وآية سماحة وجيهان الشماشرجي وميمى جمال، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

وتدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 في إطار اجتماعى لايت، إذ يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالا لما دار في أحداث الجزء الأول، الذي جرى عرضه في شهر رمضان الماضي، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدًا يطلقون عليه اسم عمر.