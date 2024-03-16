حكم الدين في قراءة الفنجان.. ظهر بالحلقة 5 من مسلسل كامل العدد +1

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد +1 أحداثًا مثيرة ومتنوعة، كان من أبرزها ذهاب ليلى (دينا الشربيني) برفقة فوزية (ميمي جمال) إلى قارئة فنجان للتعرف على ما يدور بين أحمد والدكتورة ملك التي يحبها، مما أثار تساؤلات حول حكم قراءة الفنجان.

حكم الدين في قراءة الفنجان

أوضحت دار الإفتاء المصرية في مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حكم قراءة الفنجان، قائلة إنه لا يجوز قراءة الفنجان والكف ولو على سبيل المزاح، وذلك لأنه لا يوجد ما يسمى بقراءة الفنجان أو الكف.

أشارت «الإفتاء» إلى أنه لا بد للمسلم أن يكون متوكلا على الله فقط في حياته، وذلك لأن الغيب من علم الله وحده، كما أن يجب على الإنسان أن يكون راضيًا بقضاء الله وقدره خيره وشره، فهو أمر مخفي عن الإنسان، مضيفة أن قراءة الفنجان تعتبر نوعًا من أنواع الدجل، الذي حرمه سيدنا رسول الله.

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد

ومن المقرر أن يعرض مسلسل كامل العدد+1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة على قناة ON، في تمام الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 8.15 صباحًا وعلى قناة ON دراما يعرض الساعة 6.5 مساءً، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 10.45 صباحًا.

أبطال مسلسل كامل العدد

ويشارك في مسلسل كامل العدد +1 العديد من الفنانين منهم دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وآية سماحة وجيهان الشماشرجي وميمي جمال، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.