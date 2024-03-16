مسلسل حق عرب الحلقة 6.. وليد فواز يحاول خطف خطيبة العوضي منه

تصاعدت الأحداث في مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي لتتشابك الخيوط الدرامية بعد خروجه من السجن وإثبات براءته، لذا ينتظر متابعو العمل الدرامي موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 6 على شاشة قناة ON Drama.

انتقام وليد فواز من أحمد العوضي فى حق عرب

ولم يهدأ بال رباح الذهبي الذي يجسده وليد فواز إلا بعد الانتقام من عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ودبر له عدة مكائد للخلاص منه ولكنه ينجو في كل مرة، وكانت المرة الأخيرة التي تم القبض فيها على عرب السويركي بقضية القتل، ليشعر رباح أنها النهاية له.

زواج وليد فواز من دينا فؤاد فى حق عرب

وواصل رباح خطته ضد عرب السويركي ليحاول بكافة الطرق سرقة خطيبة منه والزواج منها، مع خداع حبيبة رباح «سميحة» التي تجسدها دنيا المصري ابنة المعلم عبدربه، ووعدها بأنه سيتزوجها فور الخلاص من عرب السويركي، في كذبة جديدة منه، فهل ستكتشف خداعه ؟!.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، سلوي عثمان، وليد فواز، وفاء عامر، دينا فؤاد، دنيا المصري، أحمد عبدالله محمود، رياض الخولي، واخرين بقيادة المخرج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.